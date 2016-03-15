Кабмин разрешил Минюсту привлекать иностранных юристов для защиты интересов страны в судах

Кабинет министров Украины разрешил Министерству юстиции в рамках уже имеющихся у ведомства бюджетных средств привлекать юридические компании и советников для защиты интересов Украины в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях.

Об этом говорится в распоряжении №155, опубликованном на веб-портале Кабмина.

В частности, речь идет о защите интересов Украины по 20 спорам, включая споры в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и Общем суде ЕС в Люксембурге.

«Закупка юридических услуг не потребует дополнительных расходов из бюджета», - говорится в распоряжении правительства.

Ранее аналогичное решение Кабмин принял в отношении украинского МИДа. Внешнеполитическому ведомству разрешили привлечь иностранную компанию для защиты интересов Украины в Высоком суде Лондона по иску Российской Федерации о взыскании с нашей страны 3 млрд долл. долга, выданного правительством РФ правительству экс-президента Виктора Януковича в декабре 2013 года.