Фонд гарантирования обвиняет "Фокстрот", "Ощадбанк" и ГИУ в попытке вывода активов из "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвиняет "Авант Банк", группу «Фокстрот», "Ощадбанк" и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в попытке вывода активов из неплатежеспособного "Дельта Банка" путем заключения ничтожных договоров.

Как говорится в материалах фонда, подготовленных для встречи с журналистами, не имея возможности вернуть свои средства из проблемного банка, указанные кредиторы переоформляли на себя ликвидные активы. При этом договоры по обеспечению требований, дающие право кредиторам требовать залог, заключались либо в период фактической неплатежеспособности банка, либо немного раньше. При этом более ранние договоры не отражались в учете банка, что является нарушением правил учета и свидетельствует об искажении дат заключения договоров.

В частности, "Авант Банк" заключил договор по операции по обеспечению требований на сумму 0,5 млрд грн, группа "Фокстрот" - на 3 млрд грн, "Ощадбанк" - на 2 млрд грн, ГИУ - 3,8 млрд грн.

При этом в фонде отметили, что кредиторские требования "Фокстрота" в три раза меньше, чем сумма активов, на которые он претендует, в то же время сумма обязательств "Дельты" перед "Ощадбанком" выше суммы, на которую претендует госбанк.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе работы временной администрации и ликвидации неплатежеспособного “Дельта Банка” признал ничтожными 175 заключенных банком сделок на 22,292 млрд грн.

Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

Читайте такжеФонд гарантирования просит 317 тысяч вкладчиков "Дельта Банка" прийти за своими деньгами

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.

Ничтожная сделка - не отвечающая обязательным требованиям закона, являющаяся недействительной с момента заключения независимо от признания её таковой судом.