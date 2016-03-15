Депутатам предложат два законопроекта о реструктуризации валютных кредитов: от Кабмина и альтернативный

Национальный банк Украины категорически не поддерживает предложенный профильным парламентским комитетом альтернативный законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан на приобретение жилья и надеется, что Верховная Рада проголосует за проект в редакции, ранее одобренной НБУ, Министерством финансов и банкирами.

Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности сегодня принял решение рекомендовать к рассмотрению в парламенте как правительственный (№4004), так и альтернативный законопроект по реструктуризации валютных кредитов граждан для их дальнейшей доработки ко второму чтению.

«Альтернативный законопроект «О реструктуризации обязательств граждан Украины по потребительским кредитам в иностранной валюте» № 4004-1 Национальным банком категорически не поддерживается», - отмечается в сообщении.

НБУ подчеркивает, что этот проект, в отличие от правительственного, не обсуждался с участниками рынка, и последствия его принятия не анализировались специалистами. «Его влияние на финансовую стабильность государства сложно прогнозировать», - говорится в сообщении.

Ранее с поддержкой проекта №4004 выступило Министерство финансов, подчеркивая, что он не несет угроз для банковской системы страны, поскольку разработан совместно с Национальным банком и Независимой ассоциацией банков Украины, а также согласован с 19 крупнейшими банками страны, на долю которых приходится 75% активов банковской системы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил пакет законопроектов для поддержки получивших валютные кредиты граждан и предприятий, включая проекты законов «О финансовой реструктуризации» и «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)».

По оценкам Минфина, в рамках этих законов порядка 37 тысяч семей с кредитами на общую сумму более 20 млрд грн смогут провести реструктуризацию валютных ипотечных кредитов.

Что касается реструктуризации долгов бизнеса, то, по оценкам экспертов, общая сумма задолженности компаний, которые попадут под действие этого механизма, составляет около 200 млрд грн.