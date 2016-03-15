Нацбанк снова опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2688.5419 (15 марта – 2651.7435)

100 EUR – 2986.7012 (15 марта – 2948.4736)

10 RUR – 3.8113 (15 марта – 3.7799)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/27,05 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8740/29,9760 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8854 грн/долл., к этому часу заключено 574 сделки на сумму 356,40 млн долл.