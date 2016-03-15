"Ощадбанк" отсудил у владельца "Дельта Банка" Лагуна 3 миллиарда гривень

Печерский районный суд Киева 12 марта удовлетворил иск государственного "Ощадбанка" к Николаю Лагуну о взыскании с него, как с финансового поручителя ликвидируемого "Дельта Банка", задолженности в сумме 3 млрд грн.

"Сразу же после вступления решения суда в законную силу "Ощадбанк" обратится в Государственную исполнительную службу с целью его принудительного исполнения и погашения задолженности", – сообщает FinClub со ссылкой на комментарий пресс-службы госбанка.

Ранее "Ощадбанк" инициировал судебный процесс по взысканию всей суммы задолженности "Дельта Банка" с его финансового поручителя Николая Лагуна, который к тому же является фактическим конечным бенефициарным владельцем банка-банкрота.

"Ощадбанк" обращался в суд с требованием взыскать с господина Лагуна 948 млн грн, $111 млн и 12,4 млн евро, говорится в определении суда по делу №757/22651/15-ц.

В обеспечение иска суд еще 2 февраля наложил арест на имущество Николая Лагуна: моторную лодку, автомобили Porshe, Bentley, Mercedes-Benz, трейлер Shore Lander.

Собственник "Дельта Банка" подавал на "Ощадбанк" встречный иск о признании договора поручительства недействительным, но безуспешно.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвиняет "Авант Банк", группу «Фокстрот», "Ощадбанк" и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в попытке вывода активов из неплатежеспособного "Дельта Банка" путем заключения ничтожных договоров.

В частности, "Авант Банк" заключил договор по операции по обеспечению требований на сумму 0,5 млрд грн, группа "Фокстрот" - на 3 млрд грн, "Ощадбанк" - на 2 млрд грн, ГИУ - 3,8 млрд грн.

При этом в фонде отметили, что кредиторские требования "Фокстрота" в три раза меньше, чем сумма активов, на которые он претендует, в то же время сумма обязательств "Дельты" перед "Ощадбанком" выше суммы, на которую претендует госбанк.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе работы временной администрации и ликвидации неплатежеспособного “Дельта Банка” признал ничтожными 175 заключенных банком сделок на 22,292 млрд грн.

Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.