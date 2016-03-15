Минфин после двух безрезультатных ОВГЗ-аукционов привлек в бюджет 82 миллиона гривень

Министерство финансов Украины, после безрезультатных предыдущих двух аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 и 9 марта, сегодня привлекло в государственный бюджет 82,25 млн грн.

Как сообщается на сайте Минфина, в том числе министерство разместило гривневые облигации сроком обращения 6 месяцев под 18% годовых на 36,822 млн грн, а также сроком обращения 9 месяцев под 18,5% годовых на 35,138 млн грн и 18 месяцев под 19,5% годовых на 10,29 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин возобновил проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе, после полугодового перерыва.

До конца первого квартала Минфин планирует размещение на аукционах гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9, 12, 18 месяцев, а также 2 и 3 года. Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 15 марта объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 538,751 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 387,306 млрд грн, или 72% их общего объема.