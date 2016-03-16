Министр финансов РФ снова предупредил о риске исчерпания резервного фонда страны к 2017 году

Минфин России выступает против использования Резервного фонда на погашение государственного долга в текущих экономических условиях, говорится в ответе главы министерства Антона Силуанова на запрос депутатов Госдумы от КПРФ Сергея Обухова и Валерия Рашкина.

В январе депутаты направили запрос в правительство РФ с просьбой принять меры для погашения государственного долга за счет средств суверенных фондов вместо приобретения на них казначейских облигаций США. Также коммунисты предлагали полностью отказаться от привлечения кредитных средств с высокой процентной ставкой вместо использования собственных средств из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Ответ с позицией кабинета министров озвучил Минфин.

"Использование средств Резервного фонда на погашение государственного долга в текущих условиях считаем нецелесообразным", - говорится в ответе Силуанова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Министр напоминает, что такая возможность предусмотрена Бюджетным кодексом и реализовывалась в 2005-2007 годах при значительном профиците федерального бюджета. Сейчас же дефицит бюджета на 2016 год прогнозируется на уровне 2,4 триллиона рублей, поэтому средства Резервного фонда идут на финансирование расходов бюджета, в том числе выполнение социальных обязательств, отмечает Силуанов.

"Так, в 2015 году в указанных целях были использованы средства Резервного фонда в сумме 2,6 триллиона рублей. При сохранении темпов использования данного источника финансирования федерального бюджета Резервный фонд к 2017 году может быть полностью исчерпан", - говорится в письме.

"Предложение об отказе от привлечения государственных займов вместо использования средств (суверенных) фондов также не поддерживается", - отмечает глава Минфина.

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Силуанов напоминает, что суверенные фонды и государственные заимствования являются основными источниками финансирования дефицита бюджета. Накопление в фондах нефтегазовых доходов влияет на оценку привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов, отмечает министр.

В 2014 и 2015 годах из-за неблагоприятной геополитической ситуации РФ на международные рынки капитала не выходила. В 2016 году планируется занять только 3 миллиарда долларов США, пишет глава Минфина.