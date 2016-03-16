Россия вложила еще $5 миллиардов в госдолг США

Вливания России в американские казначейские обязательства в январе 2016 года составили 4,8 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Минфина и Федеральной резервной системы США, пишет Lenta.ru.

После трехмесячного роста общие вложения Москвы в долговые обязательства США увеличились до 96,9 миллиарда долларов.

По этому показателю Россия по-прежнему занимает 15-е место. Лидирует Китай, с декабря по январь уменьшивший объем инвестиций с 1,246 триллиона до 1,237 триллиона долларов.

Всего иностранные государства владеют US Treasuries почти на 6,2 триллиона долларов. За месяц эта цифра увеличилась на 35 миллиардов.

На данный момент госдолг США составляет 19,11 триллиона долларов. Каждую секунду долг растет на несколько тысяч. На одного американца приходится 59,1 тысячи долларов долга.