В России решили пускать иностранцев по медполису с лимитом страховки $28,4 тысячи

Минздрав РФ предложил поправки к закону о порядке въезда в Россию, по которым иностранные граждане и лица без гражданства не могут въезжать в страну без медицинского полиса, пишет "Коммерсант".

Лимит страховки определен в 2 млн руб. (1 доллар - в среднем 70 руб.), действовать он должен не менее трех месяцев. По словам страховщиков, такой полис может стоить не менее 10 тыс. руб. Однако неясно, как и где его покупать и как пограничники будут его проверять. Новое требование может затронуть миллионы граждан — по данным ФМС, в этом марте в стране пребывает 9,9 млн иностранцев.

Читайте такжеМинистр финансов РФ снова предупредил о риске исчерпания резервного фонда страны к 2017 годуМинздрав разместил для общественного обсуждения поправки к закону "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", требующие наличия у въезжающих в РФ нерезидентов страхового медицинского полиса на все время пребывания, а при невозможности установить его продолжительность — "не менее 90 дней со дня въезда".

По п. 5 ст. 27 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" иностранные граждане и сейчас обязаны иметь полисы медстрахования, и при их отсутствии им может быть отказано во въезде. Но срок действия полиса и сумма покрытия в законодательстве не оговариваются. Медстраховки в обязательном порядке требуются и российскими консульствами при оформлении визы в РФ. При этом, скажем, жители Германии должны представить консульствам полис с минимальным сроком действия три месяца и страховым покрытием €30 тыс.

Кроме того, добровольный медицинский полис является обязательной составляющей для получения патента трудового мигранта. Его средняя стоимость на рынке составляет 5,5 тыс. руб.

Новый проект Минздрава озадачил страховщиков. Как говорит глава Межрегионального союза медицинских страховщиков (МСМС) Дмитрий Кузнецов, его реализация "вызывает массу вопросов".

В часности, сейчас у РФ действует ряд соглашений об оказании скорой и неотложной медпомощи с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. "Требование медстраховки для въезда в РФ может вызвать зеркальные требования для наших граждан, выезжающих куда-либо",— говорит Кузнецов.

В свою очередь, глава информационно-правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева называет введение таких полисов "непродуманной мерой", а цену 10 тыс. руб.— "запредельной для приезжих из стран Средней Азии". "Самые незащищенные категории граждан из ближнего зарубежья вряд ли смогут позволить себе такого рода страховки, это огромная сумма и для россиян",— соглашается глава юридического бюро "Аванти Консалтинг" Гаяр Ахсянов.