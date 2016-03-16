Нацбанк лишил валютных лицензий еще две компании

Национальный банк Украины принял решение об отзыве у компаний «Проминко» и «Конкорд Капитал» генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Как сообщается на сайте НБУ, решение об отзыве лицензий принято 15 марта. Причины отзыва лицензий не указаны.

Напомним, 25 февраля 2016 года НБУ отозвал валютные лицензии у группы "Инвестиционный стандарт".

18 февраля НБУ отозвал лицензии компаний «Эксперт», «Центральный брокер», «Тект-Трейд».

Как сообщал УНИАН, Нацбанк ужесточил требования к небанковским пунктам обмена валют, обязав их предоставлять информацию о структуре собственности, а также повысил требования к минимальному размеру собственного капитала.

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Капитал небанковского финучреждения до 1 июля 2016 года должен составлять не менее 20 млн грн, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн грн.