Банки не могут "вписаться" в норматив НБУ по операциям со связанными лицами

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе Украины на 1 марта составил 37,10% при допустимом максимуме 25%.

Об этом свидетельствуют данные о выполнении банковской системой Украины экономических нормативов, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

В то же время, значение норматива за месяц улучшилось, снизившись с 45,56% на 1 февраля.

Остальные нормативы по банковской системе Украины находятся в пределах допустимых значений НБУ.

В частности, улучшилось значение норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала по банковской системе, который на 1 марта вырос до 11,94% с 9,63% месяцем ранее, а таким образом значение норматива преодолело допустимый минимум в 10%.

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Согласно разъяснениям НБУ, улучшение норматива адекватности капитала в феврале обусловлено ростом регулятивного капитала по системе на 27,3 млрд грн благодаря взносам в уставные капиталы банков.

Как сообщал УНИАН, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала по банковской системе Украины на 1 февраля 2016 года снизился до 9,63% с 12,31%, преодолев установленный допустимый минимум в 10%.