Украинцы уже задекларировали более 8 миллиардов гривень дохода, среди них 903 миллионера

В Украине в рамках декларационной кампании, которая началась 1 января и продлится до 1 мая, 903 гражданина задекларировали доходы по итогам 2015 года свыше 1 млн грн, а общий объем задекларированных ими доходов составил 4,6 млрд грн, сообщила в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Сумма налога на доходы физических лиц, которую «миллионеры» самостоятельно определили к уплате в бюджет, составила 84,2 млн грн, военного сбора – 9,8 млн грн.

Согласно сообщению, в общем гражданами подано почти 105 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах. Наиболее активно декларировали свои доходы жители Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областей. Общая сумма задекларированного украинцами дохода по состоянию на 11 марта составляет 8,2 млрд грн, что на 1,1 млрд грн, или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма налога на доходы физических лиц, определенных гражданами к уплате самостоятельно, составляет 233,7 млн грн, военного сбора – 43,3 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, за январь 2015 года киевляне подали 1089 деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 358,2 млн грн, при этом более половины этой суммы – 216,8 млн грн - задекларировали 27 миллионеров, проживающих в столице.

В течение января 2016 граждане Украины подали почти 14,6 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2015 год, общая сумма задекларированного ими дохода на 1 февраля текущего года составляет 1,28 млрд грн.

С 1 января 2016 года в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2015 года.

В соответствии с налоговым законодательством, декларации подаются гражданами до 1 мая, предпринимателями - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года).

Объем задекларированных доходов граждан, полученных в 2014 году, составил 44,5 млрд грн, декларации об имущественном состоянии и доходах подали 523 тыс. украинцев. Большую часть полученных доходов - 13,4 млрд грн - составляют доходы, полученные в виде заработной платы; доходы, полученные украинцами в наследство или в качестве подарков, составили 8,1 млрд грн, другие доходы – 12,5 млрд грн.