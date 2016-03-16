НБУ принял концепцию упрощенного слияния банков и ожидает старта присоединений осенью
Процедура упрощенного слияния банков заработает после того, как парламент утвердит соответствующий законопроект.
Правление Национального банка Украины приняло концепцию упрощенного присоединения банков, сообщил заместитель директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз в ходе круглого стола в Киеве.
«Вчера концепция упрощенного присоединения банков была принята», - сказал Бевз.
По его словам, в течение недели НБУ планирует представить эту концепцию на рассмотрение других регуляторов – Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Антимонопольного комитета Украины.
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При этом, как отметил представитель НБУ, процедура упрощенного слияния банков заработает после того, как парламент утвердит соответствующий законопроект, который будет внесен в парламент в течение апреля.
По его словам, если парламент поддержит указанный проект, то банки смогут обращаться в НБУ по вопросу слияния в течение лета, и осенью уже будет понятно, какие банки будут присоединяться к другим.
Реализация концепции, по оценкам НБУ, позволит сократить продолжительность присоединения банков до 3-4 месяцев, при том, что в настоящее время этот процесс занимает от 6 до 9 месяцев, а иногда затягивается до полутора лет. Кроме того, НБУ предложил ввести универсальное право правопреемства обязательств к новообразованному после слияния банку, чтобы не было необходимости в установленные сроки информировать кредиторов либо досрочно погашать обязательства перед кредиторами.
Также Бевз сообщил, что НБУ поддержит желание не только мелких, но и крупных банков воспользоваться новым упрощенным механизмом слияния. По его словам, единственным условием будет наличие прозрачной структуры собственности, но при этом НБУ рассчитывает, что к 1 апреля банков с непрозрачной структурой не будет на рынке.
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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн. В том числе, работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 млн грн к 17 июня 2016 года, до 300 млн грн – к 11 января 2017 года, до 400 млн грн – к 11 января 2018 года, до 450 млн грн – к 11 января 2019 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.
По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемным для ряда небольших финансовых учреждений, и приведет к поглощению крупными банками или ликвидации порядка 50 финучреждений в течение года.
Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.