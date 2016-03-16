НБУ принял концепцию упрощенного слияния банков и ожидает старта присоединений осенью

Правление Национального банка Украины приняло концепцию упрощенного присоединения банков, сообщил заместитель директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз в ходе круглого стола в Киеве.

«Вчера концепция упрощенного присоединения банков была принята», - сказал Бевз.

По его словам, в течение недели НБУ планирует представить эту концепцию на рассмотрение других регуляторов – Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Антимонопольного комитета Украины.

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При этом, как отметил представитель НБУ, процедура упрощенного слияния банков заработает после того, как парламент утвердит соответствующий законопроект, который будет внесен в парламент в течение апреля.

По его словам, если парламент поддержит указанный проект, то банки смогут обращаться в НБУ по вопросу слияния в течение лета, и осенью уже будет понятно, какие банки будут присоединяться к другим.

Реализация концепции, по оценкам НБУ, позволит сократить продолжительность присоединения банков до 3-4 месяцев, при том, что в настоящее время этот процесс занимает от 6 до 9 месяцев, а иногда затягивается до полутора лет. Кроме того, НБУ предложил ввести универсальное право правопреемства обязательств к новообразованному после слияния банку, чтобы не было необходимости в установленные сроки информировать кредиторов либо досрочно погашать обязательства перед кредиторами.

Также Бевз сообщил, что НБУ поддержит желание не только мелких, но и крупных банков воспользоваться новым упрощенным механизмом слияния. По его словам, единственным условием будет наличие прозрачной структуры собственности, но при этом НБУ рассчитывает, что к 1 апреля банков с непрозрачной структурой не будет на рынке.

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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн. В том числе, работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 млн грн к 17 июня 2016 года, до 300 млн грн – к 11 января 2017 года, до 400 млн грн – к 11 января 2018 года, до 450 млн грн – к 11 января 2019 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемным для ряда небольших финансовых учреждений, и приведет к поглощению крупными банками или ликвидации порядка 50 финучреждений в течение года.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.