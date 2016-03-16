Рада ратифицировала конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию Международной организации труда №102, гарантирующую гражданам минимальные нормы социального обеспечения.

За принятие соответствующего закона проголосовали 253 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Министр социальной политики Павел Розенко сообщил, докладывая по законопроекту, что на протяжении многих лет Украина двигалась в направлении ратификации данной конвенции. «15 лет Украина шла к этому моменту, когда она может взять на себя обязательства по необходимой социальной защите населения», - сказал Розенко. По его словам, конвенция устанавливает минимальные нормы по охвату работающих соцзащитой, по здравоохранению, определяет размер социальной помощи и прочее.

Данным законом Украина присоединяется к 9 из 15 разделов конвенции. Как отметил Розенко, речь идет о медицинском обслуживании, помощи в связи с болезнью, помощи безработным и пенсионерам, помощи инвалидам и их семьям, помощи в связи с беременностью и родами.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №0091, данная конвенция гарантирует гражданам минимальный уровень базовой социальной защиты. Украина взяла на себя обязательства присоединиться к данной конвенции еще в 2006 году, когда Верховная Рада ратифицировала обновленную Европейскую социальную хартию.

В то же время, народный депутат Елена Сотник отметила, что хоть в законопроекте и указывается, что его принятие не требует дополнительных расходов бюджета, - это не так. «Этой конвенцией вводится очень много стандартов, которые мы должны внедрить. Эти стандарты требуют дополнительных расчетов. Мы не просто ратифицируем конвенцию, мы берем на себя дополнительные обязательства», - сказала Сотник. Депутат отметила, что в законодательство Украины будут внесены новые стандарты по медицинскому обслуживанию и социальной помощи. «Поэтому я очень прошу, не просто оставить это на словах, а если мы берем на себя обязательства – исполнить их перед населением», - сказала Сотник.

Многие депутаты критично высказались относительно минимальных социальных стандартов в стране. В частности, прожиточный минимум в 1330 грн был назван нереальной цифрой. «Само Министерство социальной политики признает, что реальный прожиточный минимум составляет как минимум 2500 грн в месяц в ценах января 2016 года на одного человека», - сказал с трибуны депутат Виктор Галасюк.

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Как сообщал УНИАН, Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения действует в 30 странах, и Украина станет 31 страной, подпадающей под ее действие после ратификации. Конвенция существует с 1952 года.

По словам главы парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмилы Денисовой, по некоторым показателям социальной защиты Украина превосходит требования конвенции. В частности, минимальная ставка помощи по временной утрате трудоспособности в Украине обеспечивается на уровне 50% среднего заработка, а конвенция предлагает – не ниже 45%. Минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 78% от минимальной заработной платы, что полностью отвечает требованиям конвенции. Также нормам конвенции отвечают уровень социального обеспечения в случае несчастных случаев на производстве и помощь при беременности и родах. В то же время, по ряду параметров социальной защиты нужно провести усиление обеспечения. Так, сегодня отвечает лишь размер помощи инвалидам І группы, которая равняется 100% пенсии по возрасту. Также лишь частично отвечают конвенции условия получения права на пенсию в связи с потерей кормильца.