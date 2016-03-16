За доначисленные налоги больше не придется платить штрафы – если не будет обжалования

Министерство финансов утвердило своим приказом порядок отмены штрафных (финансовых) санкций, начисленных на сумму налогового обязательства, которую налогоплательщик уплатил без обжалования.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, соответствующий приказ был принят для обеспечения выполнения условий коалиционного соглашения о создании благоприятной бизнес-среды для развития малого бизнеса. «Это позволит добросовестным налогоплательщикам, которые не допускают систематических нарушений налогового законодательства, избежать необходимости тратить время на проведение процедур обжалования результатов проверок и направить высвобожденные от уплаты штрафных (финансовых) санкций средства на инвестирование в развитие собственной хозяйственной деятельности», - отмечает Фискальная служба.

Согласно документу, штрафные санкции отменяются для налогоплательщиков с годовыми объемами доходов до 20 млн грн, которые без обжалования оплатили доначисленные налоговые обязательства в сроки, определенные Налоговым кодексом Украины.

Эта норма будет действовать до 31 декабря 2016 года.

ГФС отметила, что плательщикам рекомендуется письменно сообщить о своем решении воспользоваться правом на отмену штрафных санкций контролирующему органу, который составил соответствующее налоговое уведомление-решение. Вместе с таким сообщением также целесообразно предоставить копии платежных документов, согласно которым осуществлена уплата налогового обязательства.

Решение об отмене штрафных (финансовых) санкций принимается в течение 10 календарных дней со дня уплаты такого налогового обязательства. Контролирующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем отмены, сообщает налогоплательщику о таком решении.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует завершить реформу Государственной фискальной службы в 2016 году. Ключевой задачей Минфина на 2016 год должно стать реформирование ГФС, чтобы создать из налоговой и таможенной служб прозрачный и сервисный орган.

Кабинет министров 16 декабря утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка - Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.