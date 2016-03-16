Рада открыла украинским компаниям доступ к глобальному рынку госзакупок

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашения Всемирной торговой организации о государственных закупках (WTO GPA), которые дают украинскому бизнесу доступ к рынку госзакупок других стран объемом более 1 трлн долл.

За принятие соответствующего закона проголосовали 243 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко сообщила, докладывая по законопроекту №0085, что данное соглашение открывает украинским компаниям доступ к глобальному рынку государственных закупок. «Это более 1 трлн долл., наши компании смогут принимать участие и конкурировать в разных тендерах в других странах», - сказала Гопко.

Как ранее сообщала пресс-служба «Блока Петра Порошенко» со ссылкой на слова первого заместителя главы комитета иностранных дел, народного депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, данный законопроект разработан в связи с принятием решения Комитета ВТО по вопросам государственных закупок о присоединении Украины к соглашению, учитывая заявку, поданную ранее нашей страной.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития совместно с ведущей консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (Pwc) разработает пилотный проект участия украинского бизнеса в государственных закупках стран, заключивших соглашение со Всемирной торговой организации о госзакупках (GPA).

Украина в ноябре прошлого года присоединилась к соглашению ВТО о госзакупках. После ратификации договора украинские компании получат доступ к рынкам госзакупок 45 стран, включая США, Канаду, Тайвань, Израиль, Японию, Южную Корею и др. Общий объем рынка GPA превышает 1,7 трлн долл.