Гривня на межбанке укрепилась ниже 27 за доллар

В среду, 16 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,85/26,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7870/29,8980 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,8313 грн/долл., к этому часу заключено 160 сделок на сумму 56,67 млн долл.