"ПриватБанк" стал единственным банком в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Украины

По итогам 2015 года «ПриватБанк» стал крупнейшим украинским банком по объему уплаты налогов в сводный бюджет Украины и единственным банком, вошедшим в топ-20 украинских компаний-налогоплательщиков.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, по итогам 2015 года объемы налоговых платежей «ПриватБанка» в сводный бюджет увеличились по сравнению с 2014 годом в 2,6 раза - с 1,418 млрд грн до 3,758 млрд грн.

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Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка.

Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира. По итогам 2015 года банк получил 267,698 млн грн прибыли.