НБУ решил ликвидировать по упрощенной процедуре еще один банк

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Союз» по ускоренной процедуре за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте НБУ, банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, и при этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.

Ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины, НБУ сообщил, что заключение по результатам проведенной регулятором проверки финансовых операций клиентов банка приобщено к материалам уголовного дела по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных статьями 191, 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.

По оценкам НБУ, ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, поскольку на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования.

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Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе в случае, если установлено систематическое нарушение банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.