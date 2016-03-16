Яценюк - депутатам: $1,5 миллиарда окружения Януковича должны быть конфискованы

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал парламент вновь рассмотреть проект закона, разрешающих правоохранительным органам конфисковать в пользу государства 1,5 млрд долл. средств, арестованных в рамках поиска активов компаний, принадлежащих окружению экс-президента Виктора Януковича.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

Яценюк напомнил, что речь идет о средствах 42 компаний, собственники которых непосредственно связаны с Януковичем, а правительство располагает всеми схемами и графиками того, как средства выводились из Украины.

«У меня находятся все материалы, графики и схемы, по которым выводились средства, по которым видно, что окружение Януковича и сам он являются прямыми или опосредованными собственниками компаний-нерезидентов, и по которым было начато расследование. Полтора миллиарда долларов должны быть конфискованы. В соответствии с законом Украины о госбюджете, часть этих средств отправится на Минобороны, другая часть должна пойти на социально-экономическое развитие страны, - сказал Яценюк. - И я обращаюсь ко всем политическим партиям: почему не был поддержан проект закона? Кто из демократических партий стоит за тем, чтобы защитить окружение Януковича и не дать конфисковать украденные у народа средства? Надо посмотреть результаты голосования и дать ответ на этот вопрос».

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Яценюк напомнил, что восстановление справедливости было «требованием Майдана и народа Украины». «Это не тысяча долларов - это полтора миллиарда долларов, что по суме может равняться объему помощи от правительства США. Так кто нам будет помогать, если средства, которые мы арестовали, не конфискованы? Я обращаюсь в парламент с тем, чтобы вернуться к голосованию за этот законопроект и дать возможность правоохранительной системе провести конфискацию и вернуть украденные деньги», - сказал Яценюк.

При этом Яценюк дал поручение Министерству внутренних дел провести работу с иностранными коллегами в части помощи конфискации средств.