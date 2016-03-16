Кабмин в пятницу проведет внеочередное заседание - хочет заслушать глав "Энергоатома" и "Укрнафты"

Кабинет министров Украины намерен в пятницу, 18 марта, провести внеочередное заседание правительства и посвятить его, в том числе, вопросу управления государственными компаниями и пригласить для отчета руководителей ведущих госхолдингов, включая НАЭК «Энергоатом», «Укрнафту» и других.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я предлагаю на пятницу в открытом режиме пригласить сюда, на заседание правительства, руководителей «Энергоатома», «Центрэнерго», «Укринтерэнерго», Объединенной химической компании, компании «Укртрансаммиак». Я прошу Минэкономики дать еще пять компаний, которые наибольшие по объемам активов и, надеюсь, по уплате налогов», - сказал Яценюк.

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Он напомнил, что три месяца назад давал поручение Госфининспекции провести проверку деятельности ведущих 50-ти компаний, и также пригласил на внеочередное заседание руководство ведомства с отчетом о проведенных проверках. Аналогичное приглашение получили руководители Государственной фискальной службы с отчетом об уплате налогов ведущими компаниями страны.

«Заслушать отчеты и принять решения, - сказал Яценюк. - Думаю, будет правильно, чтобы мы пригласили руководителя компании «Укрнафта». Я встречался с ним вчера. Было бы хорошо послушать руководителя компании «Укрнафта». Чтобы вся страна увидела отчеты руководителей ведущих компаний, отчеты контролирующих органов и реакцию профильных министров».