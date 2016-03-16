У Гонтаревой предложили банкам трансформироваться в финансовые компании

Об этом сообщил заместитель директора Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз в ходе круглого стола в Киеве.

«Национальный банк рассматривает возможность лишения банковской лицензии с возможностью продолжать деятельность в финансовой сфере как финансовая компания, без ликвидации юридического лица», - сказал Бевз.

По его словам, 15 марта правление НБУ обсуждало этот вопрос и приняло решение разрешить такую трансформацию банкам, которые не желают продолжать заниматься банковской деятельностью, поскольку не могут выполнять установленные нормативы, но при этом не хотят проходить сложную процедуру ликвидации и намерены продолжать работать как финансовая компания.

При этом Бевз отметил, что если банк хочет предоставлять другие финансовые услуги, то соответствующую лицензию, к примеру, у Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, он должен получить до отзыва банковской лицензии.

Представитель Нацбанка также сообщил, что этот механизм требует внесения изменений в законодательство, и соответствующий законопроект будет представлен в Верховную Раду Украины в течение апреля.

Как сообщал УНИАН, НБУ принял концепцию упрощенного присоединения банков, позволяющую сократить продолжительность этой процедуры до 3-4 месяцев. Концепция начнет работать после того, как Верховная Рада утвердит соответствующий законопроект, который будет внесен в парламент в течение апреля. По оценкам Нацбанка, если парламент поддержит указанный законопроект, банки смогут обращаться в НБУ по вопросу слияния в течение лета, и старт самих слияний возможен осенью.

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Ранее Национальный банк Украины обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн. В том числе, работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 млн грн к 17 июня 2016 года, до 300 млн грн – к 11 января 2017 года, до 400 млн грн – к 11 января 2018 года, до 450 млн грн – к 11 января 2019 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемным для ряда небольших финансовых учреждений и приведет к поглощению крупными банками или ликвидации порядка 50 финучреждений в течение года.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.