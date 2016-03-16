Суд признал "Укргазвыдобування" должником "Дельта Банка" по кредиту на 214 миллионов

Высший хозяйственный суд Украины признал задолженность крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргазвыдобування" перед ликвидируемым "Дельта Банком" в размере 214,11 миллиона гривень, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц со ссылкой на решение суда от 15 марта 2016 года по иску банка к компании.

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Фонд напомнил, что "Дельта Банк" в апреле 2015 года признал ничтожными ряд договоров с компанией "Укргазвыдобування", согласно которым права требования по долгу компании передавались к поручителям-физическим лицам. При этом, как отмечает фонд, кредит "Укргазвыдобування" погашался не "живыми средствами", а за счет остатков на счетах физических лиц-поручителей в "Дельта Банке".

Фонд подчеркивает, что погашение задолженности по кредитному договору произошло незаконно посредством предоставления отдельным кредиторам преимуществ и льгот, прямо не установленных для них законом.

Также сообщается, что средства, взимаемые с компании "Укргазвыдобування", будут направлены на погашение задолженности "Дельта Банка" перед вкладчиками и кредиторами в очередности, установленной Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".