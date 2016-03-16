Украина намерена увеличить экспорт в Канаду товаров с большой добавленной стоимостью

Украина намерена значительно увеличить экспорт в Канаду товаров с большой добавленной стоимостью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на торгового представителя Украины Наталью Микольскую.

"Цель нашего правительства - увеличить экспорт именно готовой продукции или, как минимум, частично переработанной. Сегодня же, если обратиться к данным торговой статистики, увидим, что основной украинский экспорт в Канаду - это сырье, а не готовый продукт”, - передает пресс-служба министерства слова торгпреда.

Микольская анонсировала запуск информационного портала по продвижению экспорта. "Мы считаем, что бизнесу нужна помощь, не только общая информация о ЗСТ, но и конкретные сведения относительно вхождения на рынок Канады. Поэтому, когда мы будем иметь учебные проекты и мощный информационный портал, - это будет для всех полезно", - отметила торговый представитель.

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Как сообщал УНИАН, Канада в рамках соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, переговоры по которому были завершены 14 июля 2015 года, предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности.

По словам Микольской, Украине удалось отстоять асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.