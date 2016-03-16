Украина инициирует разбирательства в ВТО по ограничениям импорта и транзита со стороны России

Украина инициирует разбирательства в рамках Всемирной торговой организации по ограничениям импорта продуктов питания и железнодорожной продукции, а также транзита со стороны Российской Федерации.

Соответствующие полномочия по началу разбирательств были предоставлены Министерству экономического развития и торговли на заседании Кабинета министров в среду.

«Просим поручить Минэкономразвития подготовить и отправить требование о создании группы экспертов в деле «Российская Федерация – меры по импорту движимых составов, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования». Подготовить и отправить запрос о начале консультаций об ограничении транзитных перевозок по территории Украины. Инициировать рассмотрение дела по импорту отдельных видов продуктов питания происхождением из Украины. Поручить Минэкономразвития совместно с МИДом, Минфином и Минюстом подать по неотложной процедуре проект постановления о защите экономических интересов с использованием механизмов ВТО», - сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Позднее соответствующее протокольное решение было принято.

Также Кабмин поручил Минэкономразвития, Минюсту и Минфину начать переговорную процедуру государственной закупки услуг иностранных юридических советников, которые помогут сформировать юридическую позицию Украины в споре с Россией в рамках ВТО.

Как сообщал УНИАН, Украина в середине января направила членам Всемирной торговой организации заявление о торговой дискриминации со стороны России, включая эмбарго и ограничение транзита.

Также Украина готовит иск в ВТО против России по торговым ограничениям в отношении продовольственной продукции и транзита товаров.

В конце октября 2015 года Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России относительно торговых ограничений в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 млрд долл. в 2013 году до 51 млн долл. за 7 месяцев 2015 года.

Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.