"Народный фронт" требует рассмотреть в четверг первым вопросом возврат $2 миллиардов Януковича - депутат

Фракция "Народный фронт" и Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны требуют поставить первым вопросом в четверг законопроект о возврате 2 миллиардов долларов, арестованных средств Януковича.

Об этом на брифинге в парламенте заявил глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

"Хочу еще раз обратить внимание на цинизм, демагогию некоторых политиков, которые с парламентской трибуны рассказывают о защите интересов государства, обороноспособность, пенсии, а когда дело доходит до прямых обязанностей, а именно голосование за законопроекты, то они фактически показывают, что являются агентами влияния Януковича и его окружения", - подчеркнул он.

"Пять раз вчера ставился на голосование законопроект №4057, пять раз он был провален. Дорогие друзья, я хочу обратить внимание, что именно из этих средств в бюджете заложено 7 миллиардов гривен на модернизацию и закупку вооружения. Именно из них заложено 2 миллиарда на развитие космической отрасли. Именно из средств Януковича заложено повышение пенсий и социальных стандартов", - сказал Пашинский.

Председатель комитета по нацбезопасности отметил, что оппоненты закона придумали ряд версий, чтобы его не принимать.

"Например, была ложь, что якобы средства будут арестовывать без решения суда. Это неправда, закон предусматривает двухуровневый суд и процедуру изъятия этих средств", - сказал Сергей Пашинский.

"Второй тезис, что якобы решения судов можно отменить в Европейском суде. Еще одна ложь, потому что подобные законы есть в 20 европейских странах. Когда писался этот закон, за основу был взят европейский опыт, и в пояснительной записке указано, что его согласовали с ООН. Есть уже прецеденты итальянские, где у мафиози изымали средства и ЕСПЧ не отменял эти решения", - пояснил представитель "Народного фронта".

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По словам Пашинского, такая активная истерия вокруг законопроекта 4057 связана с тем, что "арбузовы, курченки и клименки имеют своих агентов внутри страны".

"Они уже разделили арестованые средства между собой и ждут, когда правоохранительные органы отвернутся, чтобы вернуть эти средства себе", - резюмировал он.