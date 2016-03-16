Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе вырос

Дефицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января 2016 года составил 295 миллионов долларов, что в 7,6 раза выше дефицита по итогам января 2015 года на уровне 38,8 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-2016 к январю-2015 снизился на 31,9% - до 2,043 миллиарда долларов, импорт - на 23%, до 2,338 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в январе 2015 года – 0,99). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 179 стран мира.

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Среди стран-партнеров больше всего товаров экспортировалось в Российскую Федерацию - 7,9%, Испанию и Польшу - по 6,3%, Турцию - 5,9%, Китай - 5,5%, Германию - 5,4%, Италию - 5,3%, Нидерланды - 5,1%, Египет - 4,9%, Индию - 4,1% и Венгрию - 3,6%.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 11,7% - до 950,9 миллиона долларов и составил 46,5% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 17,2% - до 963 миллионов долларов и составил 41,2% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 45,1% - до 160,6 миллиона долларов, импорта - на 57,6%, до 268,3 миллиона долларов.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам 2015 года составил 632,5 миллиона долларов против дефицита в 527 миллионов гривень по итогам 2014 года.