Нацбанк хочет ввести новый инструмент поддержки банков во втором квартале

Национальный банк Украины планирует ввести новый инструмент поддержки ликвидности банков вместо выдаваемых ранее стабилизационных кредитов во втором квартале текущего года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Он напомнил, что на сегодняшний день банки имеют доступ к кредитам рефинансирования овернайт и тендерному рефинансированию.

"Мы во втором квартале собираемся ввести еще один механизм рефинансирования, который придет на смену стабилизационным кредитам. Это так называемая линия экстренной поддержки ликвидности. Благодаря этому банки смогут открывать линии в Национальном банке: предоставлять Центробанку залог и в случае необходимости, в случае оттока депозитов, банки смогут обращаться и получать это рефинансирование", - сказал Чурий.

Читайте такжеНацбанк хочет ввести новый инструмент поддержки банков вместо стабкредитов

Как сообщал УНИАН, НБУ своими постановлениями №90 и №100 оптимизировал инструменты управления ликвидностью банков, в том числе предоставил банкам возможность использовать механизм роловера, расширил перечень принимаемого в залог обеспечения по кредитам и предоставил возможность увеличивать, уменьшать либо проводить замену залога. Изменения вступают в силу с 4 апреля 2016 года.

По оценкам НБУ, указанные изменения позволят банкам удовлетворять свои краткосрочные потребности в ликвидности. В то же время, повышение гибкости регулирования ликвидности банковской системы является необходимым условием для эффективной реализации монетарной политики в рамках режима таргетирования инфляции, переход к которому планируется до конца 2016 года.

Ранее Национальный банк с 17 февраля этого года предоставил доступ к операциям по поддержке ликвидности банкам, отнесенным к категории проблемных, для эффективного выполнения функции кредитора последней инстанции.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в феврале снизился на 4,147 млрд грн, или на 4,1%, – до 98,190 млрд грн.