Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,84 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2684,4691 (16 марта – 2688,5419)

100 EUR – 2970,0966 (16 марта – 2986,7012)

10 RUR – 3,7796 (16 марта – 3,8113)

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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/27,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7670/29,8750 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3820 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8447 гривни/доллар, к этому часу заключено 532 сделки на сумму 300,28 миллиона долларов.