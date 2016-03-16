Нацбанк выдал 4 небанковским финучреждениям лицензии на обмен валют

Национальный банк Украины выдал генеральные лицензии на осуществление валютообменных операций четырем небанковским финансовым учреждениям – "Партнер", "Голден Групп", "ДСД Финанс" и "Иноме Групп".

Как напомнил НБУ на своем сайте, 29 декабря 2015 года он утвердил новые требованиях к небанковским финучреждениям по размеру собственного капитала и раскрытию информации о структуре собственности, установив для компаний, которые ранее получили валютные лицензии, переходный период для выполнения этих требований.

По информации НБУ, на этот момент регулятор уже рассматривал 9 пакетов документов небанковских финучреждений на получение валютных лицензий, в связи с чем соответствующие компании получили срок до 1 марта 2016 года для доработки. В том числе 4 компании уже выполнили требования НБУ и получили лицензии, а согласование пакетов документов еще трех компаний ожидается в ближайшее время.

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Справка УНИАН. В настоящее время генеральную лицензию НБУ на осуществление валютообменных операций имеет 21 небанковское финучреждение. На 16 марта 2016 года эти компании располагали 2327 структурными подразделениями, что на 17% больше показателя на начало года.