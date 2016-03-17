ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что ФРС оценивает темпы экономического развития как умеренные, несмотря на глобальные финансовые и экономические события последних месяцев. Уровень инфляции вырос, однако продолжает оставаться меньше долгосрочного прогноза ФРС в 2%, частично отражая снижения цен на энергоносители.

Позиция денежно-кредитной политики остается аккомодационной, поддерживая тем самым дальнейшее улучшение условий на рынке труда и возвращения к 2-процентной инфляции.

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Сохранение базовой ставки на текущем уровне поддержали девять участников заседания. Один из них предложил поднять ставку до уровня 0,5-0,75%.

Как сообщал УНИАН, Федеральная резервная система США с 17 декабря подняла базовую ставку c 0–0,25 процентов до 0,25–0,5%.