ЕС может расширить помощь финсектору Украины - Томбинский

Европейский Союз рассчитывает на продолжение успешной реализации комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, которую реализует Национальный банк Украины и рассматривает возможность расширения помощи Украине в этом направлении.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на выступление главы представительства ЕС в Украине Яна Томбинского на III Украинском финансовом форуме 15 марта под эгидой Венской инициативы – площадки содействия созданию нормативно-правовой среды для стабилизации банковского сектора.

"Европейский Союз надеется на продолжение успешной реализации в 2016 году Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, которую осуществляет Национальный банк Украины вместе с другими органами украинской власти. Мы уже оказываем техническую помощь через реализацию проектов в рамках этой программы и рассматриваем возможности расширения помощи Украине", - сказал Томбинский.

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По словам главы представительства ЕС, Венская инициатива является идеальной платформой для обсуждения и решения вопросов высокого уровня: проблемной задолженности, кредитования связанных лиц и эффективности банковского сектора.

"Банковский сектор нуждается в уверенности, а уверенность нуждается в информации и доверии. Национальный банк - на верном пути", - добавил он.

Также сообщается, что глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе форума напомнила, что основной мандат Национального банка - это обеспечение ценовой стабильности, для чего регулятор намерен снизить уровень инфляции до 5% к концу 2019 года.

"Что касается стабильности финансового сектора, Украине необходимо разработать механизмы урегулирования проблемной задолженности, возникшей в 2008 - 2015 годах, - добавила она. - А для восстановления банковского кредитования необходимо усилить защиту прав кредиторов и осуществить судебную реформу. Мы настроены на продолжение реализации реформы финансового сектора. Мы можем пообещать банковскому сектору, что условия работы для всех банков будут равными".

Также сообщается, что четвертое заседание Украинского финансового форума в рамках Венской инициативы запланировано на осень этого года.

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Как сообщал УНИАН, Нацсовет реформ в мае прошлого года одобрил Комплексную программу развития финансового сектора Украины до 2020 года, предполагающую три этапа реформ: решение проблем прошлого и очистка финансового сектора, закладка фундамента для развития системы и реализация мер самого развития.

Основная цель программы - построить в Украине полноценный, действенный и эффективный финансовый рынок, сбалансировано развивать все сегменты рынка, развивать его инфраструктуру и укреплять его устойчивость к внешним угрозам.

Программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого развития «Украина – 2020», Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Меморандумом о сотрудничестве с МВФ и Соглашением о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.