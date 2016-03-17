Россияне увязли в долгах: массово занимают у банков для погашения старых кредитов

В России растет количество заемщиков, которые берут кредиты не на покупку товаров и другие потребительские нужды, а для погашения уже существующих обязательств, пишут "Известия".

Специалисты считают это дурным симптомом, свидетельствующим о том, что люди все больше увязают в долгах, выстраивая своего рода личные финансовые пирамиды. Однако есть мнение, что опасения по поводу перекредитованности граждан сильно преувеличены.

В 2015 году 50% заемщиков использовали новые кредиты наличными для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам. За первые два месяца 2016 года доля таких людей составляла уже 51%. В 2014 году таких людей было меньше — 43%.

Читайте такжеThe Washington Post: Падение цен на энергоносители влечет за собой протесты россиянПри этом если в 2014 году на оплату старых долгов люди тратили чуть больше 40% нового кредита, то сейчас уже половину.

По словам директора по продуктам Объединенного кредитного бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанка) Александра Ахломова, тенденция явно негативная.

"Безусловно, это вызывает беспокойство. Использование новых кредитов для погашения уже имеющихся также имеет название «персональная финансовая пирамида» и чаще всего приводит к еще большему увеличению кредитной нагрузки", — комментирует Александр Ахломов.

Он полагает, что на данный момент закредитованность населения и без того высока, поскольку 7,7 млн человек (18% от общего числа активных заемщиков) одновременно обслуживают три кредита и более, в среднем направляя на ежемесячное погашение своих обязательств около 60 тыс. рублей (1 доллар - 70 руб.).

"Инфляция и падение реальных доходов неизбежно приводят к тому, что заемщикам с несколькими кредитами все сложнее справляться с долговой нагрузкой и они ищут любую возможность облегчить свою финансовую ситуацию, в том числе и за счет новых кредитов", — считает представитель ОКБ.

Однако не все эксперты разделяют это мнение. Например, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков полагает, что важнее говорить не о том, сколько кредитов было направлено на рефинансирование предыдущих займов, а о величине долговой нагрузки.

Главный аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко предлагает рассмотреть также тенденцию в контексте макроэкономического состояния страны. Ведь средства, которые люди отдают банкам в счет погашения задолженности, они могли направить на покупки. По словам аналитика, тема погашения долга за счет новых займов очень актуальна с точки зрения перспектив российской экономики, поскольку потребление домохозяйств составляет более половины ВВП.

"Падение потребления является и будет являться в ближайшие год-два главным тормозом роста российской экономики. Снижение реальной заработной платы усугубляется жесткими кредитными условиями и тем, что население тратит половину новых займов на погашение старых. В этом свете можно ожидать сокращения потребления в 2016 году порядка 5%, что внесет самый большой негативный вклад в снижение ВВП России в этом году, — прогнозирует Дмитрий Савченко.