В НБУ заявили, что проведут валютную либерализацию поэтапно и без конкретных сроков

Национальный банк Украины намерен проводить валютную либерализацию поэтапно, в определенном порядке и в зависимости от выполнения определенных условий без привязки к конкретным срокам.

Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на итоги встречи руководства НБУ с экспертами рабочей группы по либерализации валютного регулирования.

НБУ напомнил, что рабочая группа с участием экспертов создана в августе 2015 года для разработки концепции масштабной либерализации. Участники группы уже провели анализ нормативной базы и работают над целевой моделью валютного регулирования на основе опыта других стран.

В ходе встречи с экспертами при участии исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука и проектного менеджера общественной организации EasyBusiness Артема Рафаеляна, которые входят в рабочую группу, НБУ ознакомился с их последними наработками.

Также сообщается, что рабочая группа продолжит работать над концепцией либерализации валютного регулирования, и следующим шагом станет построение дорожной карты для воплощения целевой модели и разработка принципиально новой нормативной базы. Все результаты рабочей группы будут проходить публичное обсуждение.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году планирует постепенную отмену введенных в 2014-2015 годах валютных ограничений в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в согласованной с Международным валютным фондом "дорожной карте".

С 5 марта регулятор повысил лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы до 500 тысяч гривень в гривне и до эквивалента 50 тысяч гривень в валюте на одного клиента в сутки, а также лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тысяч гривень в день.

При этом НБУ на три месяца продлил основные валютные ограничения для бизнеса, включая обязательную продажу 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тысяч долларов США.

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Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 25 февраля с начала года девальвировала к доллару США на 13,4% - до 27,2 гривни/доллар.