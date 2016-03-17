Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 24%

Нацбанк Беларуси с 1 апреля снизит на 1 процентный пункт ставку рефинансирования - до 24% годовых, передает БЕЛТА.

"Действуя в рамках обозначенной задачи по снижению размера риск-премии в стоимости кредитов и с учетом анализа имеющихся рисков, правление Национального банка приняло решение о снижении с 1 апреля размера ставки рефинансирования Нацбанка на 1 процентный пункт до 24% годовых", - отметили в Нацбанке.

Одновременно в Беларуси снижается норматив фонда обязательных резервов - на 0,5 процентного пункта до 7,5%.

Читайте такжеFitch повысило рейтинг Беларуси до "В-"Как подчеркнули в пресс-службе регулятора, в Беларуси произойдет ужесточение порядка формирования банками резерва на покрытие возможных убытков по специальным портфелям однородных кредитов в случае, если процентная ставка по кредитам, предоставленным юридическим лицам в белорусских рублях, превышает установленный регулятором уровень.

С 1 апреля размер данного уровня снижается с 1,2 до 1,1 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка в форме кредита овернайт.

Одновременно в целях минимизации рисков для финансовой стабильности принято решение о внесении изменения в постановление Нацбанка "Об ограничении ставок депозитного рынка путем корректировки резервных требований". Оно предусматривает увеличение резервных требований в случае установления банками ставок по новым срочным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц в национальной валюте, превышающих уровень 0,9 ставки по постоянно доступным операциям регулятора в форме кредита овернайт.

В течение первого полугодия 2016 года Нацбанк продолжит политику, направленную на снижение размера риск-премии в стоимости рублевых кредитов.