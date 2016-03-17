Риски для Британии: рост экономики замедляется, расходы бюджета сокращаются

11:27, 17 марта 2016
Финансы
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Есть и налоговые новшества - британский корпоративный сбор будет наименьшим в странах «большой двадцатки».

В Великобритании рост экономики замедляется / flickr.com/photos/laertes_za

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн объявил об изменениях в системе корпоративного налогообложения, передает Газета.RU со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, в ходе представления Палате общин бюджета на новый финансовый год Осборн ухудшил прогноз роста ВВП Британии в 2016 году. В связи с этим расходы правительства будут сокращены, что должно помочь избавиться от дефицита бюджета.

Читайте такжеМинфин Британии хочет принять жесткий бюджет из-за нестабильности в мировой экономикеОсборн сообщил о понижении налога на прибыль корпораций с 20% до 17% к 2020 году. Таким образом, британский корпоративный налог будет наименьшим в странах «большой двадцатки».

Кроме того, было объявлено о введении в течение двух лет нового налога на содержание сахара в безалкогольных напитках, уменьшении налога на прирост капитала с 28 до 20%, выделении средств на поддержку «зеленой» энергетики, а также сокращении налогов для нефтяной отрасли.

Ранее Джордж Осборн заявил, что вероятный выход Великобритании из Евросоюза является самой большой экономической опасностью в этом году.

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