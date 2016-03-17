Глава ГФС настаивает на принятии изменений в Налоговый кодекс

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров настаивает на принятии изменений в Налоговый кодекс не позднее лета 2016 года.

Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала "Рада".

Насиров отметил, что изменения в Налоговый кодекс, принятые в декабре 2015 года, не являются полноценной налоговой реформой

"Все понимают, что необходимо делать налоговую реформу… Мы ставим вопрос, что это сделать необходимо до конца июля. Необходимо сейчас начинать работать над теми изменениями, которые должны попасть в Налоговый кодекс, которые начнут работать с 1 января", - сказал Насиров.

Глава ГФС отметил, что сотрудникам службы и налогоплательщикам тяжело приспосабливаться к новым правилам, которые вступают в силу через неделю после принятия закона. Кроме того, по его словам, это не соответствует действующему законодательству.

"Мы будем сейчас настаивать на необходимости диалога, принятия изменений летом 2016 года", - сказал Насиров.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что в этом году первоочередными заданиями правительства будут широкомасштабная реформа Государственной фискальной службы, таможни, завершение налоговой реформы и продолжение процесса дерегуляции.