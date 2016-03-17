Гривня укрепилась на межбанке до 26,63 за доллар
13:18, 17 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0059/30,1504 грн/евро.
REUTERS
В четверг, 17 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,50/26,63 грн/долл.
Об этом сообщает «УкрДилинг».
Согласно сообщению, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0059/30,1504 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3868/0,3890 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,7937 грн/долл., к этому часу заключено 183 сделок на сумму 83,79 млн долл.
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