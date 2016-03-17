Насиров спрогнозировал, когда появятся результаты снижения единого соцвзноса

Первые результаты от снижения ставки единого социального взноса с 41% до 22% можно будет оценивать, начиная со второго квартала 2016 года, но реальные результаты будут видны в четвертом квартале.

Об этом глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил в интервью в эфире телеканала "Рада".

Глава ГФС отметил, что изменения ставки были приняты в последнюю неделю декабря, компании только в январе-феврале стали готовиться к этому процессу.

"Мы понимаем, что первые результаты можно будет посмотреть во втором квартале. А реальные результаты будут понятны в четвертом квартале. Но надеемся, что они будут существенными. Потому что ЕСВ - это поступления в Пенсионный фонд. Чтобы не перекрывать дефицит Пенсионного фонда из других источников - а их не так много или практически нет - нужно работать над тем, чтобы полностью детенизировать экономику, чтобы деньги шли", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сумма поступлений единого социального взноса в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,3%, или на 6 миллиардов гривень - до 19,8 миллиарда гривень.

По словам министра финансов Натальи Яресько, снижение ставки единого социального взноса с 1 января 2016 года не приведет к разбалансированию бюджета, поскольку Кабмин не закладывал в бюджет доходы от детенизации зарплат.

В конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%.