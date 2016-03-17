Суд разрешил арест экс-главы Нацбанка Соркина

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего главу Национального банка Украины Игоря Соркина, который находится в розыске и подозревается в расхищении средств.

Об этом сообщается в едином реестре судебных решений.

Согласно документу, решение было принято следственным судьей по ходатайству об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Соркина от старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, которая расследует уголовное производство в отношении экс-главы Нацбанка.

"Избрать… меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины проводят розыск бывшего председателя Национального банка Украины Игоря Соркина и председателя правления ПАО "Реал банк" Владимира Агафонова. Уголовное производство, которое расследуется Генпрокуратурой совместно с СБУ, возбуждено по факту завладения Соркиным и Агафоновым средствами Нацбанка Украины и ПАО "Аграрный фонд" в размере 2,8 млрд грн.

Хищение денег происходило по предварительному сговору с участниками преступной организации, созданной собственником ПАО "Реал банк" и ПАО "Брокбизнесбанк" Сергеем Курченко.

Соркин подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением государственными средствами в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.