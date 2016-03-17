Банк Ахметова за год увеличил убыток в 13 раз - до 1,7 миллиарда гривень

Один из крупнейших в Украине банков по активам «Первый украинский международный банк» в 2015 году, по предварительным данным, получил 1,755 млрд грн убытка, что в 13 раз больше убытка по итогам предыдущего года на уровне 135,806 млн грн.

Как сообщается на сайте банка, его активы за год выросли на 0,56% - до 37,642 млрд грн, собственный капитал снизился в 1,5 раза – до 3,664 млрд грн.

Банк отмечает, что указанная информация за 2015 год приведена исходя из предварительных данных, не является окончательной и может быть скорректирована по результатам завершения аудита финансовой отчетности.

Также сообщается, что 19 апреля состоится собрание акционеров банка, на котором в том числе будет рассмотрен вопрос покрытия убытков банка за 2015 год.

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Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году и является одним из крупнейших банков Украины по объему активов.

Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс».