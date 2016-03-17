Регуляторы Англии и Швейцарии сохранили базовую ставку без изменений

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 375 миллиардов фунтов стерлингов, сообщает Прайм.

"Комитет намерен проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы убедиться, что экономический рост является достаточным для возвращения инфляции к целевой отметке (2% - ред.) в течение ближайших двух лет", - говорится в сообщении.

Решение о сохранении ставки, как и на прошлом заседании, было единогласным. Ранее член комитета Йен Маккаферти (Ian McCafferty) неоднократно голосовал за повышение ставки на 25 базисных пунктов - до 0,75%. Комитет отметил, что когда придет время повышать ставку, то это повышение будет постепенным.

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Национальный банк Швейцарии (SNB) сохранил целевой диапазон ставки Libor на ближайшие три месяца на уровне между минус 1,25 и минус 0,25 процента. Банк также оставил депозитную ставку на уровне 0,75 процента, сообщает Reuters.

Повторив готовность вмешаться на валютный рынок и остановить укрепление валюты в случае необходимости, ЦБ снизил прогноз роста на 2016 год, а также прогноз инфляции на 2016-2017 годы.

"Глобальный экономический прогноз немного ухудшился в последние месяцы, и ситуация на международных финансовых рынках остаётся волатильной, - говорится в заявлении регулятора в четверг. - В подобной ситуации отрицательная процентная ставка и готовность ЦБ вмешаться на валютный рынок должна ослабить давление на швейцарский франк".

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Согласно новому прогнозу регулятора, опубликованному в четверг, экономический рост Швейцарии в 2016 году составит 1-1,5 процента, тогда как декабрьский прогноз предполагал рост на уровне около 1,5 процента.