МВФ не рассматривает остановку сотрудничества с Украиной, но все еще ждет определенности с Кабмином

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не рассматривает возможность полной остановки отношений с Украиной, однако все еще ждет определенности со статусом правительства и продолжением программы реформ.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал заместитель главы Департамента внешних связей Фонда Уильям Мюррей.

«Мы никогда не останавливаем отношений с какой бы то ни было страной», - сказал Мюррей, отвечая на вопрос, есть ли какой-то конечный срок для Украины в части определения работы правительства и предоставления результатов проводимых в стране реформ.

«Но, бесспорно, мы говорили и говорим, что мы все еще ждем определенности с правительством. Мы ждем Второго пересмотра программы. Как только мы увидим больше определенности, мы, конечно, будем продолжать работу (по программе реформ EFF - УНИАН)», - сказал Мюррей.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

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Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.