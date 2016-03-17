Гривня закрыла межбанк укреплением до 26,58 за доллар

В четверг, 17 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,58 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8150/30,0750 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3900 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,70 грн/долл., к этому часу заключено 612 сделок на сумму 367,04 млн долл.