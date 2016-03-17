НБУ отсудил у владельца "Имэксбанка" нардепа Климова 300 миллионов

Суд взыскал с депутата Верховной Рады Леонида Климова (группа "Видродження") сумму задолженности по кредитному договору о предоставлении стабилизационного кредита принадлежащему ему «Имэксбанку» на общую сумму 309,851 млн грн в пользу Национального банка, а также судебный сбор в размере 4,6 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение Приморского районного суда г. Одессы от 16 марта.

Климов является действующим депутатом Верховной Рады Украины по избирательному округу №137 (Одесская обл.) и входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В принадлежащем Климову «Имэксбанке» с 27 января 2015 года работала временная администрация, а с 27 мая прошлого года проходит процедура ликвидации.

По информации Нацбанка, суд удовлетворил его заявление, наложив арест на жилой дом и квартиру депутата в Одессе, автомобили марки «Мерседес» и паркоместа. Кроме того, арестованы акции нескольких компаний, в том числе ФК «Черноморец», по которым последний является конечным бенефициарным владельцем. Указанное обеспечение будет способствовать выполнению решения суда в случае его вступления в законную силу.

НБУ напомнил, что договор о предоставлении стабилизационного кредита был заключен 28 ноября 2014 года, и Климов выступил поручителем по этому кредиту, однако свои обязательства ни он, ни банк-заемщик не выполнили.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Имэксбанк» 27 января 2015 года на основании решения Национального банка о признании банка неплатежеспособным. С 27 мая фонд начал процедуру ликвидации банка, которая продлится до 26 мая 2016 года включительно.

По информации НБУ, «Имэксбанк» был признан неплатежеспособным в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием. Также регулятор обнаружил операции по досрочному возврату субординированного долга, проведенные вопреки его требованиям и с нарушением нормативно-правовых актов.

«Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.