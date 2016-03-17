В Украине сократилось количество схемных валютных операций - НБУ

Национальный банк Украины констатирует сокращение количества «схемных» операций в реестре по покупке и перечислению иностранной валюты, поскольку в феврале 2016 года регулятор отклонил только 706 таких операций после 2,8 тыс. в ноябре и 6,7 тыс. в декабре 2015 года.

Как напомнил НБУ на своем сайте, 18 декабря 2015 года и 29 января 2016 года он разослал банкам письма с напоминанием об обязанностях финучреждений выполнять функции агентов валютного контроля и проверять соблюдение валютного законодательства.

По оценкам регулятора, до декабря банки формально выполняли это требование, и НБУ был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции клиентов вместо банков. Теперь, как отмечают в Нацбанке, банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность клиентов, и предоставлять в НБУ более полную информацию, что и способствовало значительному снижению количества отказов со стороны регулятора.

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Справка УНИАН. Для проведения валютных операций банки, согласно нормативным документам НБУ, обязаны формировать реестр заявок клиентов на покупку валюты и подавать его в Национальный банк вместе с копиями документов, являющихся основанием для проведения этих операций.

НБУ имеет право запрашивать и получать у банков копии дополнительных документов, необходимых для выяснения обстоятельств конкретной операции, и при этом не согласовывать проведение операции с признаками рисковой деятельности или легализации (отмывания) доходов.