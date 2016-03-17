Нацбанк опустил официальную гривню ниже 30 за евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2669.9975 (17 марта – 2684.4691)

100 EUR – 3020.0342 (17 марта – 2970.0966)

10 RUR – 3.8944 (17 марта – 3.7796)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,58 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8150/30,0750 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3900 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,70 грн/долл., к этому часу заключено 612 сделок на сумму 367,04 млн долл.