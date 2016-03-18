Госфининспекция станет Государственной аудиторской службой: персонал сократят на 50%

Кабинет министров Украины сократит персонал Государственной финансовой инспекции в процессе ее реорганизации в Государственную аудиторскую службу на 50% в рамках проводимой оптимизации количества государственных служащих.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 16 марта №169, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, Кабмин определил предельную численность работников главного аппарата Государственной аудиторской службы в количестве 520 человек, ее территориальных органов - 2680 человек.

«Поскольку Государственная аудиторская служба образована путем реорганизации Государственной финансовой инспекции, предельная численность работников аппарата образованной службы и ее территориальных органов определена с учетом численности работников Госфининспекции, сокращенной на 50% в рамках проводимой оптимизации количества государственных служащих», - говорится в комментарии к постановлению.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины является одним из ключевых органов проверки финансовой деятельности субъектов хозяйствования госсектора экономики в Украине. В период с января по сентябрь прошлого года аудиторы Госфининспекции обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов государства на 594,4 млн грн.

В ноябре 2015 года Кабинет министров Украины своим постановлением дал старт созданию Государственной аудиторской службы на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции и обязал Министерство финансов разработать положение о новом органе.