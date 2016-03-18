Центробанк Китая снова резко укрепил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в пятницу, 18 марта, укрепил курс юаня к доллару на 0,5%, что стало максимальным однодневным укреплением фиксинга с ноября 2015 года, передает ПРАЙМ.

Последний раз ЦБ Китая резко укреплял юань к доллару 11 марта 2016 года, установив его на отметке 6,4905.

Сейчас средний обменный курс юаня к американскому доллару ЦБ Китая установил на отметке 6,4628 за доллар, что на 333 пункта меньше фиксинга предыдущего дня, который составил 6,4961.

Читайте такжеКитай ожидает экономического роста на уровне 6,5-7%Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%. После обострившейся напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009-го вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за один доллар давали около шести юаней.