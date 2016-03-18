Несостоявшийся финансовый день в Верховной Раде переносится на 29 марта

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман пообещал парламентскому комитету по вопросам финансовой политики и банковской деятельности провести финансовый день для рассмотрения экономических законопроектов во вторник, 29 марта.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы комитета Руслан Демчак в ходе круглого стола в Киеве.

Депутат напомнил, что проведение финансового дня в парламенте планировалось вчера, однако депутаты так и не приступили к рассмотрению экономических проектов, работая над другими вопросами.

«Гройсман обещал нашему комитету, что финансовый день будет во вторник, 29 числа», - сказал Демчак.

При этом он отметил, что в этот день ожидается рассмотрение скандального вопроса отставки генпрокурора Виктора Шокина, что снова может отсрочить рассмотрение экономических проектов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Министерство финансов ожидали на этой неделе, 17 марта, проведение финансового дня в Верховной Раде, в ходе которого планировалось рассмотрение свыше 10 законопроектов о финансах и банковской деятельности, включая предусмотренные программой с Международным валютным фондом.

В повестке дня были законопроекты о защите прав кредиторов (2286а), защите потребителей финансовых услуг (2456-д), реструктуризации задолженности предприятий (3555), реструктуризации валютных ипотечных кредитов физлиц (4004), получении зарплаты в банке по выбору работника (2287а-1), страховании (1797-1), регулируемых рынках и деривативах (3498, 3500, 3516), отмене моратория на проверки Нацкомиссии по ценным бумагам (2300а), лицензировании небанковских финучреждений (3739).

В течение дня депутаты так и не приступили к рассмотрению экономических законопроектов. Закрывая 17 марта заседание, спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман предложил перенести финансовый день на начало следующей пленарной недели.